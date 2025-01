Masowe deportacje z turystycznego raju. Ćwierć miliona osób wywieziono na granicę

Nowe dane przedstawił w środę urząd ds. imigracji Dominikany. Wynika z nich, że w całym 2024 roku z tego kraju deportowano ponad 276 tys. obywateli Haiti. Od stycznia do marca było to ponad 48 tys. ludzi, od kwietnia do czerwca ponad 62 tys., a od lipca do września ponad 71 tys. W ostatnich trzech miesiącach roku deportowano zaś najwięcej, bo 94 tys. osób.