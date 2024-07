Do ośmiu razy sztuka. Farage zdobył mandat

Lider partii Reform UK Nigel Farage - kandydując w okręgu Clacton we wschodniej Anglii - w końcu zdobył mandat w brytyjskim parlamencie. Czołowy orędownik wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej po raz pierwszy będzie zasiadał w Izbie Gmin.

Farage kandydował w okręgu Clacton we wschodniej Anglii i uzyskał ponad 21 tysięcy głosów, podczas gdy pod względem poparcia kandydat Partii Konserwatywnej niespełna 13 tysięcy. Jest jak na razie drugim kandydatem Reform UK, który wygrał w swoim okręgu.

Farage po raz pierwszy w Izbie Gmin

Farage po raz ósmy startował w wyborach do Izby Gmin, ale dopiero po raz pierwszy udało mu się zdobyć mandat.

W czasie, gdy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, Farage kilka razy zdobywał mandat eurodeputowanego, co wynikało z faktu, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii obowiązywała ordynacja proporcjonalna, znacznie korzystniejsza dla mniejszych partii niż ordynacja większościowa, która obowiązuje w wyborach do Izby Gmin.