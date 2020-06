Epidemia trwa, ONZ alarmuje: są dowody na zbrodnie przeciwko ludzkości w DRK

Od września 2019 r. ponad 510 tys. osób musiało uciekać przed przemocą w prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe na wschodzie kraju. Przy czym w tym pierwszym regionie od września odnotowano ponad 400 tys. uchodźców wewnętrznych, a w tym drugim od stycznia do końca maja br. - pozostałe 110 tys., w tym w większości kobiety i dzieci - sprecyzowała rzeczniczka UNHCHR Marta Hurtado.

Grupy zbrojne dopuściły się "okrucieństw i masakr"

Dzień wcześniej prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensouda powiedziała, że zabójstwa cywilów w prowincji Ituri "mogą stanowić przestępstwa podlegające jurysdykcji MTK". "Z mojego biura do DRK zostanie wysłana misja, gdy tylko pozwolą na to warunki związane z kryzysem wokół COVID-19" - dodała Bensouda w oświadczeniu opublikowanym dzień po kolejnej masakrze na co najmniej 16 cywilach.