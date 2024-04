Pracowali w Czarnobylu. Teraz mówią o "nie mniejszym" zagrożeniu niż w 1986 roku

38. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Prezydent Zełenski zwrócił też uwagę, że Zaporoska Elektrownia Atomowa, która jest największą elektrownią jądrową w Europie, od 785 dni jest w rękach Rosjan. "Obowiązkiem całego świata jest wywarcie presji na Rosję w celu zapewnienia, że elektrownia jądrowa (...) wróci pod pełną kontrolę Ukrainy, a wszystkie obiekty jądrowe na Ukrainie będą chronione przed rosyjskimi atakami" - oznajmił. "Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że świat nie ucierpi z powodu nowych katastrof związanych z promieniowaniem, co jest dokładnie tym, czym każdego dnia grozi obecność rosyjskich okupantów w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej" - podkreślił.

- To przerażające. Eksplozja jednego reaktora to jedno. Ale tam (w Zaporożu - red.) jest sześć reaktorów. Nikt nie wie, o co im chodzi. Musimy zwrócić się do społeczności międzynarodowej i europejskiej, żeby temu zapobiec i powstrzymać Rosję - powiedział Reuterowi 80-letni Petro Hotsyk, który jako żołnierz był obecny na miejscu katastrofy w 1986 roku. - Rosjanie zachowują się, jakby wszystko tam (w Zaporożu) było w porządku i pod kontrolą. Ale jak może być dobrze, skoro na terenie elektrowni stacjonują siły zbrojne, jeśli jest tam przechowywana amunicja? W każdej chwili może to doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji - ocenił 72-letni Wiaczesław Skaczkow, który również pracował w czarnobylskiej elektrowni.