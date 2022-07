Cichanouska: Łukaszenka nie zaangażuje się w wojnę, bo boi się dezercji

Jednak poparcie rosyjskiej inwazji w wypowiedziach nijak ma się do czynnego udziału białoruskiej armii w działaniach wojennych. - Z jednej strony trzeba powiedzieć, że nasi żołnierze są pod olbrzymią presją ze strony Łukaszenki, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację, że zostają oni zmuszeni do zaangażowania się w tę wojnę. To są młodzi i niedoświadczeni ludzie, wcale nie chcą walczyć – uważa Cichanouska.

Jej zdaniem, gdyby doszło do inwazji, to tuż po przekroczeniu granicy z Ukrainą większość z nich by prawdopodobnie zdezerterowała i uciekła lub przyłączyła do Ukraińców. - To skompromitowałoby Łukaszenkę w oczach Kremla, podważyłoby jego lojalność. On nie chce takiej sytuacji, dlatego nie zdecyduje się na bezpośrednie zaangażowanie w tę wojnę – mówi liderka białoruskiej opozycji.