Wyniki sekcji zwłok 72-letniego kierowcy. Ustalenia reporterki TVN24

Przebywająca w Chorwacji reporterka TVN24 Małgorzata Marczok potwierdziła we wtorek informacje publicznej chorwackiej telewizji HRT, która, powołując się na źródło zbliżone do prokuratury, przekazała wyniki sekcji zwłok kierowcy polskiego autobusu.

Marczok przekazała również, że "wrak autobusu jest zabezpieczony". - Trwają z nim czynności. Informacja, którą udało mi się wydobyć z prokuratury, jest taka, że wszystkie opony w tym autobusie są w porządku, żadna z nich nie była pęknięta. Nic nie wskazuje na to, żeby to była usterka ze strony autobusu - podkreśliła.

Jasina: ciała zmarłych trafią do Polski, kiedy zostaną zakończone procedury

Dopytywany przez reporterkę TVN24 Karolinę Bielińską, kiedy ciała zmarłych mogą trafić do Polski, rzecznik MSZ powiedział, że dojdzie do tego, "kiedy zostaną zakończone procedury". - Wolałbym tutaj nie mówić o terminie, bo to równie dobrze może być bardzo szybki termin, jak też może to trochę potrwać z uwagi na śledztwo, które trwa w Chorwacji. Tutaj podstawowe znaczenie ma decyzja chorwackich służb śledczych - dodał.