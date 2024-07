Byli prezydenci USA reagują na decyzję Bidena

"Wyjątkowe osiągnięcia zapewniły prezydentowi Bidenowi pełne prawo do ubiegania się o reelekcję i dokończenia rozpoczętej pracy. Joe, lepiej niż ktokolwiek inny, rozumie stawkę tych wyborów - że wszystko, o co walczył przez całe życie i wszystko, co reprezentuje Partia Demokratyczna, będzie zagrożone, jeśli pozwolimy Donaldowi Trumpowi wrócić do Białego Domu i oddamy Republikanom kontrolę nad Kongresem" - napisał Obama.