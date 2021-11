Pięcioletni zakaz polowań na słonie zniesiony, władze Botswany chwalą się wysokimi dochodami

Zagraniczni myśliwi, po zniesieniu przez Botswanę pięcioletniego zakazu polowań na słonie, od początku roku pozostawili w tym kraju 2,7 miliona dolarów - informuje amerykańska rozgłośnia Voice of America. W położonym w południowej części Afryki państwie żyje jedna trzecia światowej populacji tych ssaków. Przeciwnicy polowań na słonie apelują o zaprzestanie tej praktyki.

Rząd Botswany wydał w tym roku 287 licencji na polowanie na słonie. Zagraniczni myśliwi płacą do 43 tysięcy dolarów za odstrzelenie jednego osobnika.

- Przychody z polowań wzrosły z około 1,3 milionów dolarów w 2014 roku do 2,7 miliona w tym roku – powiedziała w czasie poniedziałkowego wystąpienia w parlamencie Philda Kereng, botswańska minister środowiska, ochrony zasobów naturalnych i turystyki.

- Mój resort pozostaje optymistyczny, co do tego, że zyski z tytułu polowań będą nadal rosły, gdy zostaną zniesione restrykcje wynikające z pandemii i dotyczące ograniczeń w podróżach. Także intensywne programy szczepień przeciw COVID-19 zwiększą zainteresowanie ruchem turystycznym - dodała, cytowana przez rozgłośnię Voice of America.