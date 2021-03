"We krwi Bandarenki było zero promili". Ujawnili prawdę, zostali skazani

Proces w sądzie rejonowym w Mińsku toczył się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura zarzuciła dziennikarce i lekarzowi ujawnienie tajemnicy lekarskiej, co miało pociągnąć za sobą "wzrost społecznego napięcia i tworzenie atmosfery braku zaufania do organów państwowych".

Sprawa dotyczy artykułu, który Kaciaryna Barysiewicz napisała 13 listopada 2020 roku na łamach niezależnego portalu TUT.by: "Lekarz szpitala pogotowia ratunkowego: We krwi Bandarenki było zero promili". W publikacji podważono oficjalną wersję władz, że brutalnie pobity Bandarenka "był pijany". Barysewicz powoływała się na informację przekazaną przez lekarza anestezjologa Arcioma Sarokina, który był w zespole operującym Bandarenkę.

Pobicie na placu Przemian

Po pobiciu sprawcy zabrali Bandarenkę do mikrobusu. Potem miał trafić na komisariat, a kilka godzin później do szpitala w stanie krytycznym, z ciężkimi obrażeniami. Lekarzom nie udało się go uratować.