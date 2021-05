"Będę siedzieć tak długo, jak na to pozwoli naród". Rok temu mąż Cichanouskiej trafił do aresztu

Siarhiej Cichanouski jest mężem Swiatłany Cichanouskiej, byłej kandydatki opozycji w wyborach prezydenckich, które odbyły się na Białorusi w sierpniu zeszłego roku. Zanim trafił do aresztu, był popularnym antyrządowym blogerem, prowadzącym kanał na YouTube "Strana dla żizni" (Kraj do życia). Publikował nagrania, związane z tematyką społeczną, przeprowadzał też wywiady, w tym z politykami opozycji. Chciał wystartować w wyborach prezydenckich, jednak władze nie pozwoliły mu zarejestrować kandydatury.

Często był karany karcerem

Oceniając działalność żony, która po wyborach prezydenckich wyrosła na główną postać opozycyjnej sceny białoruskiej, Cichanouski mówił, że "we wszystkim ją popiera". Jego zdaniem "rewolucja człowieczeństwa" (antyrządowe protesty - przyp. red.) na Białorusi przeciągnęła się, ponieważ ludzie potrzebują podjąć decyzję. - Jeśli społeczeństwo, ludzie będą uparci, to potrwa to już niedługo. Będę siedzieć tak długo, jak na to pozwoli naród, bo to do niego należy władza – stwierdził.