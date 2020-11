"0 promili". Lekarze solidaryzują się z zatrzymanym kolegą

Raman Bandarenka wyszedł z domu 11 listopada, gdy zauważył, że zamaskowani mężczyźni zrywają biało-czerwono-białe flagi białoruskie. Został pobity przez tych zamaskowanych mężczyzn, a następnie przewieziony na komendę. Później trafił do szpitala. Mimo operacji 31-latek zmarł następnego dnia.

Komitet Śledczy w oficjalnej wersji wydarzeń powiadomił, że według ustaleń śledztwa milicja otrzymała zgłoszenie o bijatyce między "agresywnie nastawionymi mieszkańcami wieszającymi wstęgi" a osobami, które je zdejmowały. "Przybyli na miejsce funkcjonariusze milicji znaleźli mężczyznę z obrażeniami ciała i oznakami odurzenia alkoholem" – stwierdził Komitet. Mężczyzna został przewieziony na komisariat w celu – jak podał Komitet – wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, ale "w związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia wezwano do niego karetkę" i mimo udzielenia mu pomocy medycznej zmarł.

W odpowiedzi na twierdzenia władz w sprawie "odurzenia alkoholowego" lekarze pogotowia ratunkowego opublikowali na kanale Telegramu "Białe Chałaty" kartę wpisową Bandarenki, w której napisano, że miał "0 promili alkoholu we krwi". Taką informację oraz to, w jakim stanie Bandarenka został przywieziony do szpitala, dziennikarzom przekazał anestezjolog mińskiego klinicznego szpitala ratunkowego Arciom Sarokin.