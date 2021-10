Wjechał podnośnikiem przez sklepową witrynę, ukradł dwa motocykle i odjechał. Nagranie z policyjnego pościgu

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 4 nad ranem w miejscowości Ipswich niedaleko Brisbane. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu, nagranie udostępniła miejscowa policja.

Mężczyzna włamał się koparką do sklepu z motocyklami

Mężczyzna włamał się koparką do sklepu z motocyklami Reuters

Pościg za podnośnikiem

Widać na nim jak pod osłoną nocy kierowca dużego podnośnika podjeżdża do sklepu z motocyklami, przebija się przez witrynę i ładuje na hak dwa motocykle. Chwilę później odjeżdża ze skradzionymi dwukołowcami zwisającymi z przodu pojazdu.

Na wysokości dworca kolejowego Dinmore pojazd przewrócił się na torach, zatrzymując się na drzewie. Złodziej wydostał się z kabiny i rzucił się do ucieczki piechotą. Został zatrzymany przez policjantów krótko przed godziną 5 nad ranem. Schwytano go w wysokiej trawie przy pobliskim strumieniu. Udało się go namierzyć przy pomocy psów policyjnych.