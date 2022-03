Rosjanie ostrzelali bazar w Charkowie. Ogień przeniósł się na budynki mieszkalne

Ukraińcy ewakuują się z oblężonych miast

Dwa tysiące mieszkańców Mariupola zdołało dojechać do Zaporoża. Ewakuowano również 1810 mieszkańców podkijowskich miejscowości Worzel, Bucza, Hostomel, Szewczenkowe i Borodzianka - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Według niego do miejscowości w obwodzie kijowskim udało się dostarczyć ok. 40 ton żywności i leków. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała z kolei podczas wieczornego briefingu, że z Mariupola wyjechało w czwartek 800 samochodów prywatnych. Część mieszkańców ucieka z oblężonego miasta piechotą. Wereszczuk, podsumowując czwartkowe działania w ramach ewakuacji cywilów z zablokowanych miejscowości, powiedziała, że z planowanych dziewięciu korytarzy humanitarnych nie zadziałał jeden – z Charkowa do Wołczanska.