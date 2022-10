Prof. Kuźniar o sytuacji w Ukrainie: wycinek drugiej wojny światowej, który przechodzi w pierwszą

- Rosjanie wiedzą doskonale, że terytorialnie wiele więcej nie ugrają, (...), wiedzą że frontu już raczej nie przesuną, raczej muszą pilnować, żeby utrzymać to, co zdobyli i w związku z tym jedyne, co im pozostało, to dewastacja, niszczenie, zwykły bandytyzm, karanie Ukrainy za to, że oni nie mogli zrealizować swoich planów w stu procentach - dodał profesor.

"To może trwać miesiącami"

Kuźniar odniósł się także do tego, jak obecnie kształtuje się sytuacja na froncie. - Myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest przejście od czegoś, co przypominało drugą wojnę światową, bo to był jakby wycinek drugiej wojny światowej - sądziliśmy, że nigdy w Europie już nie może wróci, (...) - teraz przechodzi w pierwszą wojnę światową, stabilizację na froncie - ocenił profesor Kuźniar. - Wszyscy pamiętamy z literatury, z filmu, front się stabilizuje, (żołnierze - red.) lekko się przepychają. Wiemy, jak było na froncie zachodnim, francusko-niemieckim, wiemy, jak było tutaj, na froncie rosyjsko-niemieckim czy austriackim - mówił dalej. Jak dodał, "to może trwać miesiącami, bez wielkich postępów w jedną czy drugą stronę".- Nie widać szansy na przełom w ciągu najbliższych paru miesięcy - ocenił profesor.