Według gazety wynagrodzenia senatorów wzrosną teraz do 7,2 mln pesos (33,7 tys. zł) brutto, co oznacza około 4,5 mln pesos (21 tys. zł) na rękę, w porównaniu z 1,9 mln pesos (8,9 tys. zł) do tej pory. W zapisie sesji opublikowanym na stronie internetowej Senatu nie podano, którzy członkowie izby poparli projekt. Przed głosowaniem podano tylko numer rezolucji.

Kryzys gospodarczy w Argentynie

- Co jest wielkim problemem? To, ile zarabiają ludzie. Emeryt dostaje 200 tys. (pesos), płaca minimalna to 202 tys., nauczyciel zarabia 500 tys., kierowca autobusu zarabia 900 tys. To bolesne, że senatorowie dali sobie podwyżki o 136 proc. za jednym zamachem - ocenił dziennikarz telewizji TN Jonatan Viale. Portal "Buenos Aires Herald" dodaje, że nowa minimalna pensja senatorów jest ponad sześciokrotnie wyższa niż średnie wynagrodzenie w sektorze prywatnym, które według rządowych danych wynosi nieco ponad 600 tys. pesos.