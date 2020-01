Śmiertelnie potrąciła motocyklistę, ma immunitet. "To zaprzeczenie sprawiedliwości"

Stany Zjednoczone nie przychylą się do wniosku Wielkiej Brytanii o ekstradycję żony amerykańskiego dyplomaty, która śmiertelnie potrąciła brytyjskiego motocyklistę, gdyż ma ona "immunitet od jurysdykcji karnej" - poinformował w czwartek Departament Stanu USA. "Mamy poczucie, że jest to zaprzeczeniem sprawiedliwości" - odpowiedział Londyn.

Dwa tygodnie temu Wielka Brytania wysłała formalny wniosek o ekstradycję Anne Sacoolas w związku z wypadkiem samochodowym z sierpnia 2019 roku, w którym zginął 19-letni Harry Dunn. Według aktu oskarżenia Sacoolas w rezultacie niebezpiecznej jazdy samochodem spowodowała śmiertelny wypadek za co grozi do 14 lat więzienia.

W czwartek amerykański Departament Stanu oświadczył jednak, że Sacoolas ma "immunitet od jurysdykcji karnej" i jej ekstradycja stworzyłaby precedens. "Gdyby Stany Zjednoczone przychyliły się do wniosku Wielkiej Brytanii o ekstradycję, oznaczałoby to praktyczną nieważność powoływania się na immunitet dyplomatyczny i stworzyłoby niezwykle niepokojący precedens" - wyjaśnił swe stanowisko Departament Stanu.

W reakcji na to brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab zadzwonił do ambasadora USA w Londynie, aby wyrazić rozczarowanie. - Mamy poczucie, że jest to zaprzeczeniem sprawiedliwości i uważamy, że Anne Sacoolas powinna wrócić do Wielkiej Brytanii - powiedział Raab. - Wielka Brytania postąpiłaby inaczej, gdyby to był brytyjski dyplomata służący w Stanach Zjednoczonych. Rozważamy teraz pilnie nasze opcje - dodał.