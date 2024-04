Burmistrzyni Amsterdamu: kokaina mogłaby być dostępna w aptekach

Amsterdam mierzy się z ogromnym problemem przestępczości związanej z handlem narkotykami, co przyczynia się nie tylko do wzrostu liczby przestępstw, ale ma też ogromny negatywny wpływ na gospodarkę całego kraju - uważa burmistrz Femke Halsema. Jej zdaniem "ceny kokainy na ulicy pozostały dokładnie te same, co oznacza, że nie mamy żadnej skuteczności".