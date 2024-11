Wrócił do kraju i przepadł. Co się stało z dziennikarzem

W lutym Reza Valizadeh napisał, że członkowie jego rodziny w Iranie zostali zatrzymani, by zmusić go do powrotu do kraju. Relacjonował, że jego starszy brat został wezwany do ministerstwa informacji w Teheranie, a ojciec i inni krewni do departamentu wywiadu w Kurdystanie. - Moja rodzina była naciskana, aby przekonać mnie do powrotu - czytamy.