Europarlamentarzyści potępili próbę zabicia Nawalnego. "Naruszenie międzynarodowych zobowiązań Rosji"

Parlament Europejski potępił w czwartkowej rezolucji zamach na rosyjskiego opozycjonistę i działacza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego. Za uchwałą głosowało 532 eurodeputowanych, przeciw - 84, a 72 wstrzymało się od głosu. Uznano, że ktokolwiek uznany by został za odpowiedzialnego za tę zbrodnię, i tak "stanowiłoby to wyraźne naruszenie międzynarodowych zobowiązań prawnych Rosji".

W czwartkowej rezolucji Parlamentu Europejskiego zauważono, że użyta trucizna, należąca do "grupy nowiczoków", może zostać opracowana jedynie w państwowych laboratoriach wojskowych i nie może być nabywana przez osoby prywatne, co zdecydowanie oznacza, że za zamachem stały władze rosyjskie. Gdyby jednak ktoś inny został uznany za odpowiedzialnego, to i tak stanowiłoby to wyraźne naruszenie międzynarodowych zobowiązań prawnych Rosji - głosi rezolucja.

Parlamentarzyści podkreślają, że próba zamordowania Nawalnego była częścią systemowych wysiłków zmierzających do uciszenia dysydenckich głosów w Rosji, w szczególności w celu wywarcia wpływu na lokalne i regionalne wybory uzupełniające w dniach 11-13 września. Jego przypadek jest tylko jednym z elementów szerszej polityki Rosji, koncentrującej się na opresyjnej polityce wewnętrznej i agresywnych działaniach na całym świecie - konstatują eurodeputowani.

Apel o sankcje

Eurodeputowani w dokumencie zwracają się o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w sprawie próby zabójstwa Nawalnego oraz o niezwłoczne przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w sprawie naruszeń międzynarodowych zobowiązań Rosji w zakresie broni chemicznej. Wezwali władze Rosji do pełnej współpracy oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Wezwano państwa Unii Europejskiej do zajęcia aktywnego stanowiska w tej sprawie, w tym do szybkiego wprowadzenia sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i wzmocnienia już istniejących. W tekście wzywa się do wprowadzenia mechanizmów sankcji, które pozwoliłyby na gromadzenie i zamrożenie europejskich aktywów skorumpowanych osób, zgodnie z ustaleniami fundacji antykorupcyjnej Nawalnego.

