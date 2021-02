"Wolny świat nie może dłużej dyplomatycznie milczeć". Senat wzywa do rozszerzenia sankcji wobec Moskwy

"Wolny świat nie może dłużej dyplomatycznie milczeć wobec brutalnego łamania praw obywatelskich"

Podkreślono, że istnieją dowody, że to władze rosyjskie stały za próbą zgładzenia Aleksieja Nawalnego bojowym środkiem trującym. Jak wskazano w uchwale, "czołowy opozycjonista rosyjski po dojściu do zdrowia nie wahał się powrócić do ojczyzny". W uchwale czytamy, że "posłuszny dyspozycjom politycznym sąd" zesłał Nawalnego do łagru.