Nie ma teczek, ale są memy. Komu (nie) opłaca się debata prezydencka?

Rafał Trzaskowski opublikował w środę, 9 kwietnia, nagranie, w którym zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (woj. świętokrzyskie). Pod koniec marca kandydat popierany przez PiS właśnie w Końskich wezwał kandydata KO do debaty na temat bezpieczeństwa i wypomniał Trzaskowskiemu, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości.

W momencie pracy nad tym tekstem przyszłość debaty nie była jasna. Stacje telewizyjne - TVN24, TVP i Polsat - sporządziły pismo, w którym wyszły z propozycją warunków przeprowadzenia debaty, wyraźnie podkreślając, że nie są jej organizatorami. Propozycje te - do momentu publikacji - nie zostały zaakceptowane przez sztaby kandydatów.

Jeśli piątkowe spotkanie dojdzie do skutku, to - niezależnie od formuły - wpisze się w niezbyt długą, ale bardzo emocjonującą historię telewizyjnych potyczek polskich kandydatów na prezydenta.

Prof. Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: Po pierwsze potrzebują ich politycy, po drugie media. Cały czas taka debata to jest ważne wydarzenie medialne. I tutaj od pierwszej amerykańskiej debaty w 1960 roku niewiele się zmieniło. Starcia polityków nadal przyciągają uwagę odbiorców. Widzimy to w Stanach Zjednoczonych, widzimy we Francji. Taka formuła cały czas się broni.