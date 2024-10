Radzą "zakuć biurokrację w kajdanki". Ostatnio skorzystał z 64 proc. ich pomysłów

Rozmontowanie mechanizmów kontroli i równowagi, gwarantujących trójpodział władzy. Wprowadzenie radykalnie prawicowych reform. Otwarcie drogi do rządów autorytarnych. Tak opisuje Project 2025 lewicowy think tank Center for American Progress. Demokraci sugerują, że ta publikacja to szczegółowy program przyszłych rządów Donalda Trumpa. On sam twierdzi, że z jej autorami nie ma nic wspólnego, a programu nawet nie czytał. Skąd wziął się Project 2025 i czy rzeczywiście zawiera szczegółowy plan drugiej kadencji Trumpa? - o tym pisze dla tvn24.pl amerykanista Andrzej Kohut.