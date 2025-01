Jak Donald Trump urządzi nam świat, cz. 1. Pieniądze są najważniejsze

"The New York Times" z nagłówkiem "Winny" i zdjęciem Donalda Trumpa

Jeszcze nie tak dawno każda z tych rzeczy byłaby mniejszą lub większą sensacją. Ale już skumulowane fakty te każą wyciągnąć jeden wniosek: nie ma co liczyć na zwyczajność. Gdy pisałem rok temu analizę dotyczącą roku 2024 w kontekście polityki amerykańskiej, jasne stawało się, że Donald Trump naprawdę ma szansę wygrać jesienne wybory prezydenckie. Choć wydarzyło się tak bardzo dużo, to ta wizja się spełniła. Paradoks: z jednej strony świat się z tym liczył. Z drugiej - ciągle nie dowierza.

"Napieram i napieram, żeby zdobyć to, co chcę"

Czy pamiętają Państwo, jak Donald Trump zasugerował, że powiedziałby Putinowi, by ten zrobił "cokolwiek u licha chce" sojusznikowi z NATO? A może pamiętają Państwo, jak Trump chciał zerwać porozumienie z Koreą Południową, które jest arcyważne z punktu widzenia amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego? Jeśli Państwo nie pamiętają, nie szkodzi - wrócimy do tych jego słów i poglądów nieco później. Ale jedno, co warto wiedzieć już teraz, to to, że w obu wypadkach chodziło o pieniądze.