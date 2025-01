Miliarder dzieli i łączy. Pekin też stawia na Elona Muska. Co zrobi Trump?

Wojna handlowa między USA i Chinami ma wybuchnąć z nową siłą po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Cel jest jeden: powstrzymać Chiny. Czy to realne? Jaka będzie odpowiedź Pekinu? Zapytałem o to trzech wybitnych badaczy z najlepszych polskich uczelni. I wszystko wskazuje na to, że wojna handlowa to część większego procesu, a kluczową rolę może w nim odegrać najbogatszy człowiek świata - Elon Musk.