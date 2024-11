"Trump to marka. Amerykanie myślą: on już taki jest, wolno mu więcej"

- Polityka w starym stylu odeszła do lamusa, dziś liczą się emocje. Gdyby Donald Trump był klasycznym politykiem, to jego kariera skończyłaby się w 2015 roku. Już wtedy miał tyle kontrowersyjnych wypowiedzi, że według wszelkich reguł polityki nigdy nie powinien do niej wrócić. A wraca, bo Trump to marka, rodzaj brandu. Dla Amerykanów może i jest odrobinę szalony, ale ludzie się do niego przywiązali i jego wyskoki nie są brane na poważnie. Amerykanie myślą: on już taki jest, wolno mu więcej - uważa dr Maciej Turek, amerykanista i politolog z Katedry Amerykanistyki UJ.