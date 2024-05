Szczęśliwy jak Polak w Unii. Zarabiamy więcej, żyjemy dłużej. Ale czy to wystarczy?

Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, staliśmy się szczęśliwsi - to zdanie prawdziwe, poparte danymi Gallupa, European Social Survey, World Value Survey, Eurostatu. Od roku 2004 szczęście Polaków rośnie. Z faktami nie dyskutujemy. To jednak nie znaczy, że nie rodzą się wątpliwości, z których wyłaniają się pytania. Najważniejsze z nich brzmią: czy to właśnie przystąpienie do UE sprawiło, że Polacy są szczęśliwsi? Czy wykorzystaliśmy szansę, jaką dostaliśmy 1 maja równo 20 lat temu? - pisze prof. Piotr Michoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.