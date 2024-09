Jeszcze w piątek "nie było powodów do paniki". Dlaczego premier przekazał taką opinię?

Jeśli można się czegoś spodziewać, i na co chcemy być przygotowani, to oczywiście lokalnych podtopień czy tak zwanych powodzi błyskawicznych. Na te zdarzenia będziemy chcieli być perfekcyjnie przygotowani - mówił w ubiegły piątek Donald Tusk. Ale dlaczego jednocześnie zapewniał, że "nie ma powodów do paniki", a "prognozy nie są przesadnie alarmujące"?