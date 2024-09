Zanim to zestrzelą, połamią sobie języki 

Na początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wielu rosyjskich dywersantów zostało zdemaskowanych na punktach kontrolnych ukraińskich sił zbrojnych właśnie dlatego, bo nie potrafili poprawnie wymówić "palianyca" (w języku polskim "palenica"). - W pierwszych tygodniach inwazji w obwodzie kijowskim żołnierze na punktach kontrolnych często prosili o wypowiedzenie tego słowa. Niby żartem, ale to dawało dobre efekty - powiedział tvn24.pl Borys Sachałko, dziennikarz Current Time, telewizyjnego projektu Radia Swoboda i rozgłośni Voice of America. Przypomniał, że w ten sposób łapano rosyjskich wywiadowców, którzy próbowali udawać miejscowych. W internecie do dziś krąży nagranie zatrzymanego przez żołnierzy ukraińskich Rosjanina w kominiarce, który w żaden sposób nie jest w stanie sprostać "wyzwaniu" i zrezygnowany ostatecznie milknie.

Propagandystka mówi o "truskawce"

Znana prokremlowska propagandystka Olga Skabiejewa na początku agresji mówiła w państwowej telewizji Rossija 1 o Ukraińcach, którzy "zmuszają Rosjan do wypowiedzenia słowa 'palianyca', by odróżnić swoich od obcych". Próbowała wyjaśnić widzom, co ono oznacza. To, co padło z jej ust, raczej przypominało "poziomkę" (polianicia). Doszła więc do wniosku, że palianyca to "truskawka".