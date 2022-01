Pogromca smoków się nie poddaje

Victoria Tower to 15-piętrowy biurowiec usytuowany w prestiżowej, administracyjno-biznesowej dzielnicy Wilna niedaleko Sejmu. To właśnie tam, na najwyższym piętrze, od 18 listopada działa Przedstawicielstwo Tajwanu na Litwie. Zgoda na jego powstanie - choć oficjalnie nie ma ono statusu placówki dyplomatycznej - była kulminacyjnym punktem całej serii działań litewskich władz, które rozsierdziły przywódców komunistycznych Chin. Kamieniem obrazy dla Pekinu było jednak nie samo otwarcie biura, ale jego nazwa. Użycie słowa "Tajwan" zostało potraktowano jako naruszenie polityki "jednych Chin".

Choć Pekin uważa Tajwan za część swojego terytorium, to jego biura przedstawicielskie działają swobodnie w wielu krajach, także w większości państw Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Wszędzie, poza Litwą, noszą one jednak nazwę stolicy Tajwanu - Tajpej, co ma podkreślać ich półoficjalny charakter. To furtka umożliwiająca państwom uznającym i utrzymującym stosunki dyplomatyczne tylko z komunistycznymi Chinami ze stolicą w Pekinie jednoczesną współpracę gospodarczą, kulturalną czy naukową z Republiką Chińską na Tajwanie.