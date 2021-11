Minister Czarnek nie jest wróżką. A dyrektorzy? 320 tysięcy dzieci na zdalnym

- Nie jestem wróżką i nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za miesiąc, dwa czy trzy - mówił w czwartek 18 listopada w Polskim Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślał, że nigdy nie obiecywał, że zdalna nauka nie powróci w tym roku szkolnym. - Na ten moment nie przewidujemy systemowego przejścia na tryb zdalny we wszystkich szkołach - zastrzegł.

Gdy to mówił, wiedział już, że zdalne zajęcia ma 4 780 placówek (w tym 220 całkowicie). Tylko ze środy na czwartek liczba szkół i przedszkoli, w których przynajmniej część uczniów nie uczy się stacjonarnie, wzrosła o ponad 900.

Minister Czarnek lubi grać liczbami. Procenty lub liczby bezwzględne podaje naprzemiennie - zwykle tak, by brzmiały mniej groźnie. W czwartek mówił: - Zdalna nauka dotyczy obecnie około 5 procent uczniów, 95 procent uczy się w trybie stacjonarnym, bez przeszkód.

Nie wspominał o innych procentach, np. o tym, że przynajmniej w części zdalne lekcje musiała organizować już niemal co piąta podstawówka (19,1 proc.) i więcej niż co szósta szkoła ponadpodstawowa (17,7 proc.).

A te nie aż tak groźnie brzmiące 5 procent to tysiące dzieci. O dokładne wyliczenia poprosiliśmy MEiN. W piątek po południu resort przekazał nam, że 19 listopada w skali kraju zdalne zajęcia miało 323 042 dzieci i uczniów (5,39 proc.) - w tym 56 733 w szkołach z pracą zdalną i 266 309 w szkołach z nauką hybrydową. "W poprzednich dniach było to na podobnym poziomie" - przekazała nam rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska.

Kto o tym decyduje?

Najważniejsza zasada: to nie dyrektor szkoły decyduje o zdalnym nauczaniu i to nie on nakłada na uczniów i nauczycieli kwarantannę. Jedno i drugie zależne jest od lokalnej stacji sanepidu. Dyrektor przedszkola lub szkoły może o zdalne zajęcia wnioskować, ale ostatecznie decyzję i tak podejmują służby sanitarne.