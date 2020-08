Europa wraca do szkół. Wszyscy boją się, by nie skończyć jak Izrael

Przytłaczająca większość - to ulubiona fraza ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. "Przytłaczająca większość" szkół i przedszkoli ma być normalnie otwarta i "przytłaczająca większość" jest już według niego na to całkowicie gotowa. Gdy minister edukacji jest krytykowany, między innymi przez związki zawodowe, samorządowców i organizacje samorządowe za to, jak przygotowuje się do 1 września, najchętniej odpowiada, że "przytłaczająca większość" państw europejskich postępuje podobnie jak Polska. Czy rzeczywiście tak jest? Postanowiliśmy się temu przyjrzeć.