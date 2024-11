Konflikt jądrowy? Pięć miliardów ofiar

- To, na czym mi zależy, to aby z moich książek nie wynikało, jakie mam poglądy polityczne. Bo to nie o nie tu chodzi. Zależy mi, żeby moi czytelnicy dowiedzieli się z nich, jak groźny może być konflikt jądrowy, i co zrobić, żeby go uniknąć - mówi amerykańska dziennikarka Annie Jacobsen w rozmowie z Jackiem Tacikiem.