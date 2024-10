Czy Polska wykorzysta tę szansę? Na naszych oczach rosną drugie Chiny

O co chodzi z polską relacją z tym najludniejszym państwem i piątą największą gospodarką świata? Dlaczego tak niewiele się w niej dzieje i dla jakich polskich branż relacje z Indiami mogą mieć ogromny potencjał? Dla tvn24.pl wyjaśnia to dr Krzysztof Iwanek, jeden z nielicznych polskich ekspertów ds. Indii, autor wielu publikacji i analiz, obecnie koordynator ds. Azji w Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich.

Maciej Michałek: Czy relacja z Indiami to najbardziej zaniedbana relacja zagraniczna Polski?

Dr Krzysztof Iwanek: Na pewno jedna z kilku najbardziej, choć można by było na szybko wytypować kilka równie zaniedbanych w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.

Premier Indii przyleciał do Polski z oficjalną wizytą po raz pierwszy od ponad 40 lat

Może zacznę od krótkiego podsumowania. Indie to najludniejsze państwo na świecie, piąta gospodarka świata i, podobnie jak Polska, demokracja z socjalistyczną przeszłością, co powinno stwarzać ogromny potencjał współpracy. Tymczasem nasza wymiana handlowa z Indiami jest mniejsza niż z Białorusią, premier Indii odwiedza nas pierwszy raz od 45 lat i to tylko dlatego, że nie był w stanie nas ominąć w drodze na Ukrainę, a Polska od kwietnia 2023 r. nie ma nawet w Indiach ambasadora. Coś się nie zgadza?