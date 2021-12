Czesław Mozil: boli mnie polityka, która wspiera przemoc domową

Czesław Mozil powraca z nowym albumem pod tytułem "#IDEOLOGIAMOZILA", na którym w szczery sposób obnaża wizerunek współczesnej Polski i Polaków, wskazując na nasze przywary, wytykając błędy, ale nie zapominając również o tym, co w nas dobre. W swoich tekstach zwraca uwagę na problemy wstydliwe i - choć często bardzo powszechne - ciągle postrzegane jako tabu, jak choćby przemoc domowa. Jednocześnie artysta przypomina o tym, co, jego zdaniem, w naszej kulturze i tradycji jest warte pielęgnowania.

Czesław Mozil: Tak. Mam to szczęście, że zawsze przy jakiejś blokadzie wymyślam sobie inne projekty, dlatego dwa lata temu powstali Grajkowie Przyszłości - ponieważ powstała we mnie jakaś luka. A z drugiej strony cały czas lubię siadać do pianina i tworzyć, więc nie chciałem mieć poczucia, że nic z tego nie wynika. Praca z dziećmi nad płytą "Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - Kiedyś to były święta" zajęła trochę czasu i dzięki temu pozwoliła mi również na złapanie dystansu. Mam wrażenie, że czasami taka odskocznia jest potrzebna po to, aby móc zatęsknić za czymś, co w pewnym momencie z różnych powodów stało się dla nas trudne.