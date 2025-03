Bez klapy bagażnika, z drewnianym dachem. Tak rodziła się królowa polskich szos

Kurołapka, adela, balbina, galopicha, skarpeta... a to jeszcze nie koniec! - Myślę, że miała najwięcej określeń spośród polskich aut. To był najbardziej dostępny samochód w tamtym okresie - mówi Sławomir Koper, autor książki "PRL na czterech kółkach". Choć pierwsze syreny zjechały z taśm produkcyjnych warszawskiej Fabryki Samochodów Osobowych 20 marca 1957 roku, to blisko dwa lata wcześniej w Poznaniu można było oglądać prototyp auta. Dziś syrena to już 70-latka, a jej życie pełne było wzlotów i upadków.