To nie był zawał, zatem kto zastrzelił człowieka na ulicy?

Rzeź

W 2021 roku w Polsce popełniono prawie 700 przestępstw z użyciem broni palnej. To prawie dwa przestępstwa dziennie. Wśród nich w ciągu 12 miesięcy było prawie 30 zabójstw lub usiłowań zabójstwa oraz 50 rozbojów. To dość typowe liczby, jeżeli spojrzeć na policyjne statystyki za ostatnie 15 lat. Wcześniej, w epoce dużej aktywności zorganizowanych grup przestępczych, zdarzyło się, że policja odnotowała 1170 przestępstw z użyciem broni palnej, w tym 111 zabójstw i usiłowań oraz 641 rozbojów. To dane za rok 2002, najstarsze, jakie można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji. W jej statystykach osobno ujęta jest przestępczość z użyciem broni gazowej i pneumatycznej, czyli wiatrówek. Jeśli chodzi o broń gazową, liczby są praktycznie bez zmian, około 250 przestępstw rocznie. W przypadku wiatrówek w ciągu 20 lat mamy trzyipółkrotny wzrost, ze 100 do 350.

- Okres między 1997 a 2005 rokiem to była rzeź. Codziennie strzelanina tu, strzelanina tam. Co najmniej raz w tygodniu byłem na sekcji zwłok. Bywało, że cztery razy w tygodniu jako biegły byłem wzywany do sądu. Ale z drugiej strony, wszystkie sprawy, które wtedy robiłem, były naprawdę ciekawe i pozwoliły zdobyć takie doświadczenie, którego młodzi dziś nie mają możliwości zdobyć - wspomina Henryk Juszczyk, emerytowany podinspektor policji i wciąż aktywny biegły. To właśnie on wskazał policjantom, które mieszkania w bloku na Bemowie należy przeszukać, by znaleźć sprawcę śmierci starszego pana. Do 2011 roku przez 21 lat pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP. Wcześniej, po ukończeniu Politechniki Świętokrzyskiej, sześć lat służył w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą.