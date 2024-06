"Kto prowadził to postępowanie? Kto na sali sądowej rozdawał karty?"

Gdy sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, nastąpił nagły zwrot. Sąd odwoławczy odtajnił proces i pozwolił publiczności, w tym mediom, na wysłuchanie zarówno mów prokuratora, jak i obrony. To dzięki tej decyzji możemy zrekonstruować to, co działo się za zamkniętymi drzwiami w czasie pierwszego procesu, a nawet wcześniej - na etapie prokuratorskiego śledztwa.