Dworzec w Przemyślu. Specjalne pociągi dla uchodźców. Zawiozą w głąb Polski i za granicę

W poniedziałek przez dworzec kolejowy w Przemyślu (Podkarpacie) przewinęło się 13 tysięcy uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Specjalne pociągi zawiozą ich do większych miast w Polsce oraz za granicę. Podstawiane są także autobusy. - Jeszcze 10 dni, a nawet tydzień temu, mieliśmy do czynienia głównie z osobami, które przyjeżdżały do swoich krewnych i znajomych, w tej chwili zdecydowana większość uchodźców wymaga pomocy, wskazania miejsca, do którego będą się udawać - stwierdził we wtorek prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Jak przekazał prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, kursowymi pociągami z dworca w Przemyślu wyjechało minionej doby ok. 8,5 tys. osób. Ponadto w nocy z poniedziałku na wtorek odjechało siedem pociągów specjalnych do Poznania, Wrocławia, Katowic, do Warszawy, a także czeskiej Pragi. - Te pociągi łącznie zabrały ponad cztery tysiące uchodźców. Pozwoliło to rozładować napływ ludzi dojeżdżających do Przemyśla – ocenił Bakun.

Dodał, że ostatniej doby odprawiono z Przemyśla prawie 30 autobusów specjalnych, które dowożą uciekinierów wojennych do różnych miast w Polsce.

Specjalne pociągi zawiozą uchodźców z Ukrainy PAP/Darek Delmanowicz

Pociągi dojadą do Medyki

Poinformował, że przygotowywane jest rozwiązanie, które umożliwi odciążenie miasta. Specjalne pociągi podstawiane mają być bezpośrednio do Medyki. Tam przyjeżdżający z Ukrainy będą kierowani na jeden z peronów, a następnie lokowani w składach kierowanych do różnych miast w kraju.

Prezydent podkreślił, że według informacji, które napływają zarówno ze Lwowa, jak i Kijowa, bardzo duża liczba osób cały czas oczekuje w tych miastach na wyjazd do Polski.

- Jeszcze 10 dni, a nawet tydzień temu, mieliśmy do czynienia głównie z osobami, które przyjeżdżały do swoich krewnych i znajomych, w tej chwili zdecydowana większość uchodźców wymaga pomocy, wskazania miejsca, do którego będą się udawać. W 90 procentach są to kobiety z dziećmi – wyjaśnił.

Uchodźcy z Ukrainy na dworcu w Przemyślu (7.03.2022) PAP/Darek Delmanowicz

- W Przemyślu jest około 2,5 tysiąca noclegowych miejsc tymczasowych. - To miejsca szybko rotujące. Nie jesteśmy w stanie przetrzymać większej liczby osób – oszacował.

W jego ocenie, jeżeli uda się zorganizować sprawniejszy przejazd uchodźców przez miasto, to te 2,5 tys. miejsc wystarczy.

"Ruch nie maleje"

Według informacji przekazanych przez prezydenta Przemyśla minionej doby na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej granicę przekroczyło 72 tys. osób, na terenie Nadbużańskiego OSG - 71 tys.

- Tylko na przejściu granicznym w Medyce odprawiono 34 tysięcy osób. Wygląda na to, że jest to maksymalna liczba odprawianych osób. Ten ruch nie maleje - powiedział.

Autor:wini//rzw

Źródło: PAP, TVN24