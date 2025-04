Pierwsze państwo ugina się pod presją Trumpa. Likwiduje wszystkie cła na produkty z USA

Prezydent Zimbabwe zapowiedział zniesienie wszystkich ceł na towary z USA. To reakcja na wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa nowe, wysokie cła na produkty z innych państw. Emmerson Mnangagwa twierdzi, że w ten sposób poprawi stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem opozycji prezydent może jednak mieć także powody osobiste dla swojej decyzji.

"Poleciłem rządowi Zimbabwe zawieszenie wszystkich ceł na towary pochodzące ze Stanów Zjednoczonych" - ogłosił w sobotę na X Emmerson Mnangagwa. Prezydent wyjaśnił, że w ten sposób chce się przyczynić do "budowania wzajemnie korzystnych i pozytywnych relacji z USA". Swoją decyzję polityk obwieścił zaledwie trzy dni po tym, jak strona amerykańska zapowiedziała nałożenie ceł na towary z niemal wszystkich krajów świata.

W przypadku Zimbabwe mowa o 18-procentowych cłach. Nowe opłaty weszły w życie w sobotę. Są one wyższe od ceł 10-procentowych ceł nałożonych na Kenię , Etiopię czy Ghanę , ale niższe od ceł jakimi objęto Botswanę, Madagaskar i RPA (30 proc.) czy rekordowe pod tym względem Lesotho (50 proc.) - zauważa Business Insider Africa.

Zimbabwe znosi cła

Zimbabwe stało się tym samym pierwszym państwem, które w reakcji na zapowiedziane przez Donalda Trumpa cła "odwetowe" ogłosiło zlikwidowanie wszystkich ceł na amerykańskie produkty. Wcześniej podobną decyzję zapowiedział jedynie Izrael, zrobił on jednak to jeszcze przed ogłoszeniem nowych ceł przez prezydenta USA. Izraelskie władze liczyły, że w ten sposób uniknął dodatkowych amerykańskich ceł, co jednak się nie udało.