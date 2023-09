Inflacja może ponownie wzrosnąć na całym świecie przez jeden czynnik

Jak wskazuje PIE, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), deficyt ropy w IV kwartale 2023 r. miał wynieść ok. 1 mln baryłek dziennie, jednak w obliczu decyzji Arabii Saudyjskiej o przedłużeniu cięcia wydobycia o 1 mln baryłek dziennie i Rosji o ograniczeniu eksportu o 0,3 mln baryłek dziennie do końca roku może spowodować deficyt ropy rzędu 2,7 mln baryłek dziennie w IV kwartale 2023 r. Część ośrodków analitycznych sugeruje wzrost cen ropy do 100 dol. za baryłkę jeszcze w tym roku, co może odłożyć w czasie wychodzenie ze spowolnienia wydatków konsumenckich - wskazuje Instytut.