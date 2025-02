Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" pisze o "najgłupszej wojnie handlowej w historii", omawiając skutki, jakie pociągną ze sobą cła nałożone przez Donalda Trumpa na Meksyk i Kanadę. Gazeta wskazuje, że negatywne konsekwencje tych działań odczują sami Amerykanie. Ekonomiści w rozmowie z CNN wskazują z kolei, że amerykańskie rodziny dotknie wzrost cen w sklepach spożywczych.

Rada redakcyjna amerykańskiej gazety "The Wall Street Journal" nazwała te działania prezydenta USA "najgłupszą wojną handlową w historii". Jak wskazują dziennikarze, "uzasadnienie Trumpa dla tego ekonomicznego ataku na sąsiadów nie ma żadnego sensu". Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, tłumacząc je, wskazała, że Meksyk i Kanada pozwoliły na napływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych, ale "narkotyki napływały do USA przez dekady i nadal będą, dopóki Amerykanie będą ich używać. Żaden kraj nie może tego zatrzymać" - pisze "WSJ".