Biznes w Chinach pod nadzorem. "Nie wolno popełnić tych samych błędów"

Niemcy chcą zaostrzyć przepisy dla firm prowadzących działalność w Chinach - donosi agencja informacyjna Reutera. Koncerny inwestujące w Państwie Środka będą zobligowane do ujawniania większej ilości informacji. Menadżerowie będą musieli opracować również nowe procedury na wypadek zwiększenia napięć geopolitycznych między krajami.

Projekt rozwiązań został przygotowany przez ministerstwo spraw zagranicznych pod kierownictwem Annaleny Baerbock z Zielonych. Teraz będą musiały go zaakceptować również inne resorty. Ostateczna wersja ma zostać przyjęta już na początku przyszłego roku.

Największy partner

Mimo tak spektakularnych wyników, ocena niemieckich polityków dotycząca tak dużej zależności gospodarczej zmieniła się po wydarzeniach z lutego 2022 roku. Wojna w Ukrainie spowodowała, że niemiecki biznes musiał zrezygnować z wieloletniej współpracy energetycznej z Rosją . Zerwanie wieloletnich stosunków handlowych nie odbywa się bez perturbacji dla niemieckiej gospodarki. Politycy starają się wyciągnąć z zaistniałej sytuacji wnioski i ograniczyć zależności biznesowe od niepewnych partnerów do minimum.

"Nie wolno nam drugi raz popełnić tych błędów"

"Nie wolno nam drugi raz popełnić tych samych błędów. Jest to odpowiedzialność polityków i firm" - napisano w dokumencie, do którego dotarli dziennikarze agencji informacyjnej Reutera. "Firmy będą zobowiązane do podawania informacji na temat istotnych wydarzeń i danych liczbowych związanych ze swoją działalnością prowadzoną w Chinach - napisano w dokumencie.