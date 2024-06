Inicjatywa w sprawie walki z kłamliwą narracją o rosyjskiej agresji. "Mocny sygnał"

Jak podkreślił MSZ, uruchomienie inicjatywy to "mocny sygnał naszej wspólnej determinacji dla dalszego wspierania Ukrainy w walce z agresorem". Działania grupy mają docierać głównie do krajów tak zwanego Globalnego Południa, by przekazywać tam prawdziwe informacje na temat rosyjskiej agresji.

Inicjatywa Ukraine Communications Group

Wojna informacyjna

Pytany o cele na przykład na najbliższe na pół roku, powiedział, że chciałby, aby udało się doprowadzić do zminimalizowania dezinformacji w Europie, a poza nią - w miejscach na świecie, gdzie jest podzielona opinia co do tego, kto w wojnie w Ukrainie jest agresorem - doprowadzić do tego, by większość, za sprawą znajomości faktów, dostrzegła, że tym agresorem jest Rosja. Mówił także o celu, jakim jest zminimalizowaniu wpływu rosyjskich kłamstw.