Wydawca i redaktorzy portalu Politico w opublikowanym w poniedziałek tekście ich komentarzowego formatu "Brussels Playbook", w którym co kilka dni podsumowują najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską, stwierdzili, że pytanie o to, jak odpowiedzieć na promowanie przez Elona Muska prawicowych sił w Europie za pomocą platformy X, jest "potwornym problemem" dla wracających właśnie do pracy urzędników UE.