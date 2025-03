Efekt Trumpa. Turyści się odwracają

Liczba podróżnych przybywających do USA ma spaść o ponad pięć procent, a ich wydatki podczas pobytu zmniejszą się o prawie 11 procent - podała agencja AFP. Zdaniem ekspertów turystów zniechęcać ma do przyjazdu polaryzująca polityka prezydenta USA Donalda Trumpa.

Brytyjska firma Tourism Economics, zajmująca się analizą ekonomiczną podróży międzynarodowych, już w końcu ubiegłego miesiąca przewidywała spadek przyjazdów do USA w 2025 roku o 5,1 proc., a wydatków turystów o 10,9 proc. - co oznacza stratę w wysokości 18 miliardów dolarów.

Wpływ Trumpa. Miliardowe szacunki

"Polaryzującą polityka i retoryka administracji Trumpa, której towarzyszą straty gospodarcze w ważnych dla kraju branżach, małych firmach i gospodarstwach domowych, zniechęci kluczowe rynki do podróży do USA. Niektóre organizacje będą odczuwać presję, by unikać organizowania wydarzeń w USA lub wysyłania pracowników do Stanów Zjednoczonych, ograniczając tym samym podróże służbowe" - opisano w raporcie, cytowanym przez "Fortune", możliwy wpływ prezydenta USA na turystykę.

Mniej turystów w USA

Straż graniczna a turystyka

Dodatkowym elementem mogącym wpłynąć na podróżników wybierających się do USA są działania straży granicznej. W sobotę dziennik "Washington Post" przekazał, że broniąca praw obywatelskich organizacja American Civil Liberties Union doradza osobom wybierającym się do USA, by miały przy sobie numer telefonu do adwokata zajmującego się migracją i by wcześniej sprawdziły zawartość swoich nośników elektronicznych.