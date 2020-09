Sejm uchwalił nowelę ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra i ograniczającą ubój rytualny

Według nowelizacji kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności. Zmiany zakładają też między innymi wykluczenie cyrków z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy. Nowe przepisy przewidują także utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład Rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

W poprawkach między innymi przywrócenie zakazu uboju rytualnego

- To są poprawki przywracające zakaz uboju rytualnego, dające ekwiwalent za utracone korzyści, jak również mówiące o tym, że organizacje pozarządowe będą mogły kontrolować i w rażących wypadkach odebrać zwierzę, ale z asystą policji. Jeżeli policja bądź urzędnik, który będzie razem z nimi, uzna, że jest to niezasadne, taka kontrola nie będzie się odbywać. Koszty w przypadku nieuzasadnionej kontroli poniosą ci, którzy zarządzili ją niesłusznie, a w przypadku słusznej - wymieniał.

Marek Suski zgłosił poprawki do projektu ustawy o ochronie zwierząt

W toku prac komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która obradowała w nocy ze środy na czwartek, z projektu zostały wykreślone zapisy ograniczające ubój rytualny do wykonywanego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS

Wieczorne głosowanie w Sejmie poprzedziło nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS. Ryszard Terlecki poinformował po nim, że każdemu członkowi klubu PiS, który zagłosuje niezgodnie z rekomendacją ws. projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt będą groziły konsekwencje, łącznie z zawieszeniem w prawach członka partii i utratą stanowisk i funkcji. Ponadto Terlecki poinformował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził na popołudniowym posiedzeniu klubu - w którym uczestniczyli tylko posłowie z PiS, nie było członków klubu z Solidarnej Polski i Porozumienia - że obecne negocjacje, dotyczące rekonstrukcji rządu nie mają sensu, skoro "dotychczasowi koalicjanci" występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub. Szef klubu PiS dodał, że jeśli "sytuacja do tego zmusi" rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Wykluczył opcję rządu mniejszościowego. - Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami - dodał Terlecki.