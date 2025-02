Termin minął cztery lata temu. Bruksela wezwała Polskę i Węgry

Sprawa może trafić do TSUE

Państwa członkowskie miały czas do 31 grudnia 2020 r., by wdrożyć regulacje do swojego prawa krajowego. Gdy KE stwierdziła, że Polska i Węgry nie wdrożyły wszystkich zapisów dyrektywy, wysłała do obu krajów wezwanie do usunięcia uchybienia - do Warszawy trafiło ono w maju 2022 r., do Budapesztu w lutym 2021 r.