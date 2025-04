Rekordowy rok dla większości polskich lotnisk. Ale dwa zanotowały spadki

Polskie lotniska obsłużyły w 2024 roku w ruchu regularnym międzynarodowym i krajowym łącznie 50 milionów pasażerów, co jest wynikiem wyższym o 10,8 procent względem 2023 roku - wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Największy wzrost liczby pasażerów nastąpił na warszawskim Lotnisku Chopina. Warszawa-Modlin i Olsztyn-Mazury to jedyne dwa lotniska w Polsce, które w minionym roku odnotowały spadek liczby pasażerów.

Lotniska ze wzrostem liczby pasażerów

Pozostałe polskie lotniska w większości odnotowały w 2024 r. kilkunastoprocentowe lub wyższe wzrosty. Ruch w porcie w Gdańsku wzrósł o 13,6 procent rok do roku, w Katowicach o 13,8 procent wzrostu, we Wrocławiu o 15,1 procent, w Rzeszowie o 17,1 procent, w Łodzi o 20,8 procent, a w Radomiu o 7,5 procent. Mniejsze wzrosty odnotowano na lotniskach w Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy - wzrosty odpowiednio o 6,9 procent, 0,3 procent i 0,4 procent.

Lotniska ze spadkiem liczby pasażerów

Spadek liczby pasażerów wystąpił tylko w przypadku dwóch lotnisk w Polsce - Warszawa-Modlin oraz Olsztyn-Mazury . Podwarszawski port w 2024 r. odnotował 2 697 575 pasażerów, co oznacza spadek z 3 399 650 osób w 2023 r. - o 20,7 procent. Lotnisko Olsztyn-Mazury w 2024 r. odprawiło 68 661 podróżnych, a w 2023 r. było to 140 444 osób - spadek o 51,1 procent.

Najczęściej wybierany przewoźnik

Wśród przewoźników lotniczych najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu regularnym w 2024 r. obsłużył Ryanair. Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych przez tę linię wyniosła niespełna 17 milionów w 2024 r., co stanowi wzrost o 1,9 miliona względem 2023 r. Na drugim miejscu znalazł się Wizz Air z wynikiem 11,5 miliona pasażerów w 2024 r., co stanowi wzrost o 935,2 tysiąca oraz PLL LOT z wynikiem 7,7 miliona i wzrostem o 468,6 tysiąca. Na dalszych miejscach znalazły się Lufthansa (ok. 2,1 miliona), Enter Air (ok. 1,2 miliona) i KLM (ok. milion osób).