Kupił za 69 milionów, sprzedał państwu za 350. "Wątpliwości" prokuratury i odpowiedź Agencji

W kolejnych publikacjach pojawiła się kwestia zamknięcia fundacji Red is Bad bez wymaganych sprawozdań, a także zamówienia, które otrzymała eventowa agencja StoPro, na prądotwórcze agregaty dla Ukrainy. Miały one ostatecznie trafić do polskiej straży pożarnej, jak ocenił Onet, w ramach ubiegłorocznej kampanii Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie w związku z tą publikacją Polska Agencja Rezerw Strategicznych wydała oświadczenie, pisząc w nim, że m.in "Agregaty przekazywane Straży Pożarnej zostały udostępnione z rezerw strategicznych na podstawie decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.