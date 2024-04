Kiedy poznamy nowego prezesa Orlenu? Minister odpowiada

Borys Budka, minister aktywów państwowych, został zapytany w "Kropce nad i" o to, kiedy poznamy nowego prezesa Orlenu.

Pytany, kiedy poznamy nowego prezesa Orlenu, minister odpowiedział: - Myślę, że w przyszłym tygodniu. Nie rozmawiałem jeszcze z przewodniczącym rady (nadzorczej) profesorem (Wojciechem) Popiołkiem, czy będą podejmować tę decyzję, ale wszystko wskazuje na to, że powinni być gotowi.

"Do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń ze strony pana premiera"

Na pytanie o to, czy decyzja o wyborze nowego prezesa Orlenu będzie skonsultowana z premierem, szef MAP odpowiedział, że "pan premier Donald Tusk nie ingeruje w sprawy kadrowe spółek Skarbu Państwa".

- Ale oczywiście o takich kwestiach, jak na przykład przedstawiciele w radzie nadzorczej, to ja zawsze informuję, kogo Skarb Państwa wskazuje. Ważne jest, aby były to osoby kompetentne, odpowiednie i do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń ze strony pana premiera - powiedział Borys Budka.